Хуситы утверждают, что атаковали американский авианосец

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы в воскресенье заявили, что нанесли удар по американскому авианосцу SS Harry S. Truman с применением баллистических ракет и беспилотника, сообщает телеканал "Аль-Джазира".

"Целью наших сил был авианосец Truman. Использовались 18 баллистических и крылатых ракет и беспилотник", - заявил представитель мятежников Яхья Сари.

Он отметил, что хуситы продолжат "морскую блокаду" в Красном море судов тех стран, которые связаны с Израилем, до тех пор, пока израильское правительство не прекратит препятствовать поставкам помощи в сектор Газы.

Сари также сообщил, что американские силы с начала операции осуществили более 170 ударов с воздуха по Йемену.

В субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о начале операции по нанесению мощных ударов по хуситам.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что йеменские хуситы активизировали атаки в регионе.