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Единственный пункт пропуска на границе Латвии и Белоруссии возобновил работу

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Движение через латвийский погранпереход Патерниеки возобновлено после девяти часов простоя, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии в воскресенье вечером.

"Сотрудники латвийского пункта пропуска Патерниеки (с белорусской стороны - Григоровщина) возобновили оформление транспорта в обоих направлениях в 22:40", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что граждане, пересекающие белорусско-латвийскую границу, были вынуждены ожидать выезда в Латвию около девяти часов.

"В настоящее время выезда в Латвию ожидают более 40 легковых автомобилей", - сообщили в ГПК.

Ранее стало известно, что в воскресенье днем Латвия прекратила оформлять транспорт, следующий через единственный пункт пропуска на границе с Белоруссией. Были выставлены заграждения. Никаких объяснений латвийская сторона не предоставила.

Латвия Белоруссия Патерниеки
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