Спикер парламента Армении не знает, поедет ли Пашинян в Москву 9 мая

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что не осведомлен о предстоящем визите премьер-министра республики Никола Пашиняна в Москву 9 мая.

"Я не знаю, примет ли премьер-министр Армении участие в торжествах 9 мая или нет. Я не знаю, какое решение примет премьер-министр Армении", - сказал Симонян журналистам в понедельник.

При этом он отметил, что Армения - "одна из стран, которые внесли самый большой вклад в эту победу".

"У нас было более 300 тыс. жертв во время Великой Отечественной войны", - сказал Симонян.

14 марта в пресс-службе Кремля сообщили, что в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Пашинян "подтвердил, что принимает приглашение президента России и будет участвовать в юбилейных торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне".