Поиск

Спикер парламента Армении не знает, поедет ли Пашинян в Москву 9 мая

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что не осведомлен о предстоящем визите премьер-министра республики Никола Пашиняна в Москву 9 мая.

"Я не знаю, примет ли премьер-министр Армении участие в торжествах 9 мая или нет. Я не знаю, какое решение примет премьер-министр Армении", - сказал Симонян журналистам в понедельник.

При этом он отметил, что Армения - "одна из стран, которые внесли самый большой вклад в эту победу".

"У нас было более 300 тыс. жертв во время Великой Отечественной войны", - сказал Симонян.

14 марта в пресс-службе Кремля сообщили, что в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Пашинян "подтвердил, что принимает приглашение президента России и будет участвовать в юбилейных торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне".

Ален Симонян Армения Никол Пашинян Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Павел Дуров подтвердил, что прибыл из Франции в Дубай

ЕС выплатит Киеву очередной транш помощи в 3,5 млрд евро из украинского фонда

Суд в Тбилиси вынес еще один приговор Саакашвили

Суд в Тбилиси вынес еще один приговор Саакашвили

Китай обнародовал план действий для стимулирования потребления

Трамп заявил, что проведет разговор с президентом России 18 марта

Трамп заявил, что проведет разговор с президентом России 18 марта

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 марта

Фондовые индексы США завершили неделю уверенным ростом

Трамп направил Нацгвардию в Арканзас для борьбы с последствиями торнадо и штормов

Трамп направил Нацгвардию в Арканзас для борьбы с последствиями торнадо и штормов

Хуситы утверждают, что атаковали американский авианосец

Мантуров заявил о заинтересованности РФ в расширении авиасообщения с Катаром

Мантуров заявил о заинтересованности РФ в расширении авиасообщения с Катаром
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6032 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе367 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });