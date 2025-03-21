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Армения и ЕС договорятся о деятельности наблюдателей после подписания мирного соглашения с Азербайджаном

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Деятельность гражданской наблюдательной миссии в Армении может быть пересмотрена после подписания соглашения о мире с Азербайджаном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Миссия наблюдателей ЕС была приглашена в Армению нашим правительством, я пригласил. Пригласили, чтобы они работали вдоль армяно-азербайджанской границы, как средство и фактор стабильности и, в каком-то смысле, мира", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

По его словам, положение о присутствии представителей третьих сторон вступит в силу после подписания и ратификации мирного соглашения с Азербайджаном.

"До этого момента не будет никаких препятствий для работы наблюдателей Евросоюза. Наша цель - мир и стабильность вдоль границы. И когда мирное соглашение будет подписано, у нас уже будет институциональный мир и стабильность, и в этих условиях мы можем либо не беспокоить наших уважаемых наблюдателей из Евросоюза, либо беспокоить их меньше", - сказал Пашинян.

Он отметил, что "не беспокоить означает, что, по сути, нет необходимости их беспокоить".

"Это означает, что Армения и Евросоюз договорятся о дальнейшей судьбе наблюдательной миссии, формах и методах ее деятельности. Пока решения нет", - сказал Пашинян.

Он также заявил, что иски в международных судебных инстанциях предназначены для решения спорных вопросов на пути к миру и стабильности.

"И, если есть мир, значит надо опираться на логику мира. Мы иногда путаем цели и средства. Было бы странным отказаться от цели и выбрать средство", - сказал премьер Армении.

Азербайджан Армения ЕС Никол Пашинян
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