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Главы РФ, Белоруссии, Таджикистана, Азербайджана условились встретиться в Москве 9 мая

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президенты России, Белоруссии и Таджикистана Владимир Путин, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон, проводящие совместную неформальную встречу, связались по телефону с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, лидеры условились встретиться в Москве 9 мая, сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

"Состоялся теплый, дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений", - говорится в сообщении.

"Условлено встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - добавили в пресс-службе.

Владимир Путин Белоруссия Александр Лукашенко Таджикистан Эмомали Рахмон Азербайджан Ильхам Алиев
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