Alphabet выделит провайдера лазерного интернета Taara и останется миноритарием

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Американская Alphabet Inc., материнская компания Google, выделит из дочернего инкубатора X компанию Taara, специализирующуюся на лазерном интернете, пишет Financial Times.

Alphabet сохранит миноритарный пакет в Taara, которая также привлекла средства от Series X Capital, отмечает газета. При этом размер посевного финансирования и финансовые цели стартапа не раскрываются.

Предшественником Taara был проект Loon, закрытый в 2021 году из-за политических и регуляторных проблем и сложностей реализации. Его концепция предусматривала предоставление в отдаленных районах услуг телефонной связи и доступа в интернет через сеть из тысяч воздушных шаров на границе космоса, сообщающихся между собой с помощью световых лучей.

Taara адаптировала технологии Loon и передает сигнал с помощью лазера между вышками размером со светофор. Такая система позволяет передавать данные со скоростью 20 Гбит/с на расстояние в 20 км, дополняя традиционные оптоволоконные сети при относительно небольших затратах.

Штат Taara насчитывает порядка 20 человек, но компания активно его расширяет. Она работает в 12 странах, включая Индию и некоторые государства Африки. В частности, ее расположенные в 5 км друг от друга станции связывают между собой столицу Республики Конго Браззавиль и столицу Демократической Республики Конго Киншасу, находящиеся по разные берега реки Конго. Также услуги стартапа позволяют разгрузить мобильные сети в ходе музыкального фестиваля "Коачелла" в Калифорнии.

Taara сотрудничает с крупными телекоммуникационными компаниями вроде Bharti Airtel и T-Mobile, помогая им расширять покрытие на отдаленные районы и внутри городов с плотной застройкой, где дорого или невозможно проложить кабель.

Между тем спутниковый интернет Starlink, будучи наиболее эффективным в отдаленных районах, пока не может конкурировать с оптоволоконным или лазерным интернетом в городах, поскольку его пропускная способность в расчете на единицу площади ограничена и скорость передачи данных снижается с увеличением плотности населения.