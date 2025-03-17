ЕС внес в свой санкционный список по ИГ медиацентр "Аль-Азаим"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС сообщил, что добавил в список лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка) и подпадающих под ограничительные меры Евросоюза, медиацентр "Аль-Азаим" (Al Azaim Media Foundation).

Теперь данный список включает семь организаций и 15 физических лиц.

У внесенных в список замораживаются активы, вводится запрет предоставлять им средства или экономические ресурсы. Физическим лицам запрещаются поездки на территорию ЕС.

"ЕС по-прежнему привержен принятию решительных мер против тех, кто продолжает угрожать международному миру и безопасности, планируя, финансируя и совершая террористические атаки и распространяя свою смертоносную террористическую пропаганду по всему миру", - заявили в Брюсселе.