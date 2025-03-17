В мире отмечают День святого Патрика

Фото: Charles McQuillan/Getty Images

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - День Святого Патрика отмечают в понедельник во многих странах мира, особенные торжества проходят в этот день в Ирландии, покровителем которой считается этот христианский святой.

По данным ирландских СМИ, в праздничном шествии в Дублине принимают участие около 4 тыс. артистов из уличных театров и оркестров разных стран мира. Количество зрителей местные власти оценивают в полмиллиона человек. Сообщается, что этот национальный праздник привлекает в Ирландию около 100 тыс. туристов ежегодно.

СМИ напоминают, что традиция проведения парадов в День святого Патрика зародилась не в Ирландии, а в ирландской диаспоре в США в XVIII веке, а самое большое шествие в наше время проходит в Нью-Йорке.

Праздник проходит на знаменитой Пятой авеню Манхэттена. По словам организаторов, там в шествии принимают участие около 150 тыс. человек. Ожидается, что, помимо артистов и оркестрантов, по маршруту пройдут американские политики, от мэра до губернатора, а также представители местных организаций, включая полицейский департамент Нью-Йорка.

В Чикаго в честь дня покровителя Ирландии одноимённую реку окрашивают в зелёный цвет. Крупные празднования также проходят в городах и штатах, где исторически проживают потомки ирландских переселенцев: в Бостоне (Массачусетс), Саванне (Джорджия) и Филадельфии.

Крупные шествия проводятся и в городах Великобритании, таких, как Ливерпуль, а также в Лондоне.

Принцесса Уэльская Кэтрин посетила в честь праздника Веллингтонские казармы неподалёку от Букингемского дворца. Она поздравила солдат Королевского Ирландского полка Британской армии и вручила им перед парадом букеты клевера и медали.