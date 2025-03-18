Трамп намерен обсудить с Путиным среди прочего судьбу окруженных военных ВСУ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе запланированного на вторник разговора с президентом РФ Владимиром Путиным намерен, в частности, обсудить судьбу попавших в окружение украинских военных.

"Во вторник я поговорю с Владимиром Путиным о том, чтобы спасти солдат, попавших в беду (...). Их по сути окружили российские военные", - приводят слова Трампа американские СМИ.

"Посмотрим, можем ли мы найти мирное решение конфликта: перемирие и урегулирование. Думаю, это возможно", - добавил он.

Отвечая на вопрос журналиста, согласится ли в итоге Россия на 30-дневное перемирие, американский лидер ответил: "Думаю, что да".

Он добавил, что ожидает разговора с Путиным во вторник утром по американскому времени.

Ранее о подготовке этого разговора на вторник сообщали и в Москве, и в Вашингтоне.