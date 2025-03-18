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Трамп заявил, что с нетерпением ждет разговора с президентом РФ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет разговора с российским лидером Владимиром Путиным во вторник по американскому времени.

"Я с нетерпением жду телефонного разговора с президентом Путиным", - написал Трамп в соцсети The Truth Social.

Он напомнил, что разговор состоится 18 марта и будет посвящен урегулированию ситуации на Украине.

"Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое еще остается нерешенным. Тысячи молодых солдат и других людей гибнут. (...) Это должно прекратиться немедленно", - добавил Трамп.

Ранее президент США заявил, что в ходе запланированного разговора намерен, в частности, обсудить судьбу попавших в окружение украинских военных.

"Во вторник я поговорю с Владимиром Путиным о том, чтобы спасти солдат, попавших в беду (...). Их по сути окружили российские военные", - приводят его слова американские СМИ.

"Посмотрим, можем ли мы найти мирное решение конфликта: перемирие и урегулирование. Думаю, это возможно", - добавил Трамп.

США Дональд Трамп Россия Владимир Путин разговор
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