Трамп посчитал лучшей защитой энергоструктуры Украины ее передачу во владение США

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с коллегой из Украины Владимиром Зеленским сказал, что США могли бы оказать значительное содействие энергосистеме Украины.

"США могли бы предоставить хорошую помощь в экспертизе энергетических объектов", - привела в среду на брифинге слова Трампа представитель Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Лучшим средством защиты этой инфраструктуры стала бы передача объектов во владение США", - процитировала Ливитт слова Трампа.