Фондовые индексы США завершили торги в среду уверенным ростом

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в среду, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и обновленные прогнозы ее руководителей.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, завершившегося в среду. Решение было принято единогласно всеми членами FOMC и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Новый медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что базовая процентная ставка опустится до 3,9% к концу 2025 года, то есть будет снижена в общей сложности на 50 базисных пунктов в этом году.

ФРС не нужно торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

Экономика США в целом сильна, при этом результаты различных опросов указывают на возросшую неопределенность в плане макроэкономических прогнозов, отметил он.

"Мы считаем, что будет правильным дождаться большей ясности", - сказал Пауэлл.

Рыночная стоимость Boeing Co. увеличилась на 6,8% после заявлений главного финансового директора компании о том, что он не ожидает существенного влияния пошлин на цепочки поставок и спрос на продукцию Boeing в краткосрочной перспективе.

Акции Super Micro Computer Inc. подорожали на 5,8%, GE Vernova Inc. - на 5,3%, Tesla Inc. - на 4,7%, Netflix Inc. - на 3,2%, American Express Co. - на 3%, International Business Machines - на 2,2%, Chevron Corp. - на 2%, Amazon.com Inc. - на 1,4%, Apple Inc. - на 1,2%, Microsoft Corp. - на 1,1%.

Котировки бумаг Nvidia Corp. выросли на 1,8%. Исполнительный директор компании Дженсен Хуанг анонсировал более мощную версию чипов Blackwell AI, новые модели ИИ для роботов, а также расширение партнерства с General Motors.

Капитализация JPMorgan Chase & Co. увеличилась также на 1,8%. Банк повысил квартальные дивиденды на 12%.

Цена акций производителя полупроводниковых компонентов Qualcomm Inc. выросла на 1,3%. Компания увеличила размер квартальных дивидендов на 4,7%.

Бумаги владельца сети ювелирных магазинов Signet Jewelers поднялись в цене на 17,3%. Скорректированная прибыль компании превзошла ожидания рынка. Signet также объявила о намерении "сфокусироваться на оптимизации недвижимости" и отказаться примерно от 10% магазинов, расположенных в больших торговых центрах в следующие три года.

Котировки акций Intel Corp. снизились на 6,9%, Progressive Corp. - на 3,5%, Sysco Corp. - на 2,7%.

Gilead Sciences потеряла 2,5% рыночной стоимости после сообщений о том, что министерство здравоохранения США рассматривает планы по сокращению финансирования профилактики ВИЧ-инфекции.

Акции Williams-Sonoma Inc., специализирующейся на продаже кухонных принадлежностей, подешевели на 3,5%, хотя ее результаты за четвертый квартал превзошли ожидания рынка.

General Mills Inc., один из крупнейших производителей продуктов питания в США, потерял 2,1% капитализации. Компания сократила чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2025 фингода, причем ее выручка не дотянула до прогнозов.

Бумаги HealthEquity, занимающейся управлением счетами в сфере здравоохранения, снизились в цене на 17,1% на фоне разочаровывающих прогнозов компании на 2026 фингод.

Индекс Dow Jones Industrial Average завершил торги ростом на 383,32 пункта (0,92%) - до 41964,63 пункта.

Значение S&P 500 увеличилось на 60,63 пункта (1,08%) - до 5675,29 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 246,67 пункта (1,41%), составив 17750,79 пункта.