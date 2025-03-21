Кабмин Израиля одобрил увольнение главы Службы общей безопасности

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Кабинет министров Израиля единогласно проголосовал за снятие Ронена Бара с должности главы Службы общей безопасности Израиля ("Шин-Бет"), сообщила The Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В соответствии с решением кабинета, последним днем на службе для Бара станет 10 апреля, однако в офисе уточнили, что он может уйти раньше, если министры найдут ему замену.

Сам Бар на заседании кабмина не присутствовал.

В воскресенье Нетаньяху объявил о намерении уволить Бара, объяснив это тем, что тот "утратил его доверие". Позже премьер обвинил главу "Шин-Бет" в превышении должностных полномочий.