Пожарные близки к тому, чтобы потушить огонь на подстанции близ аэропорта Хитроу

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Лондонская пожарная служба сообщила, что пожарные близки к тому, чтобы потушить огонь, разгоревшийся на подстанции в Хейсе близ лондонского аэропорта Хитроу, сообщает в пятницу Sky News.

"По последним данным, остается справиться с примерно 10% очага возгорания", - сообщили пожарные.

Из-за пожара аэропорт Хитроу будет закрыт до субботы. Пожар вызвал отмену 1350 рейсов - около 290 тыс. пассажиров оказались затронуты закрытием аэропорта.

Около 67 тыс. домохозяйств оставались без электричества, почти 5 тыс. - все еще без электроэнергии. Кроме того, без электричества остается один из терминалов аэропорта.

Идет расследование причин возгорания.

Данных о пострадавших не поступало.