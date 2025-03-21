AstraZeneca вложит $2,5 млрд в создание центра НИОКР в Пекине

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Фармацевтическая компания AstraZeneca Plc вложит $2,5 млрд в создание в Пекине своего шестого глобального стратегического центра НИОКР, говорится в пресс-релизе компании.

Инвестиции будут производиться в течение ближайших пяти лет в рамках стратегического партнерства с властями Пекина и администрацией Пекинской зоны технико-экономического развития.

Новый центр станет вторым для AstraZeneca в Китае после площадки в Шанхае и займется ранними исследованиями и клиническими разработками при поддержке современной ИИ-лаборатории.

AstraZeneca также анонсировала подписание соглашений о сотрудничестве и лицензировании разработок с биотехнологическими Harbour BioMed и Syneron Bio и запуск совместного предприятия с BioKangtai по разработке, выпуску и коммерциализации вакцин от респираторных и других инфекционных заболеваний. СП станет первой китайской площадкой AstraZeneca по производству вакцин.

По прогнозам AstraZeneca, ее штат в Пекине вырастет до 1,7 тыс. сотрудников.