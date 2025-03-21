Трамп сообщил о работе США над первым в мире истребителем шестого поколения F-47

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил, что США уже несколько лет первыми в мире разрабатывают истребитель шестого поколения F-47, у которого нет аналогов.

"Я с волнением объявляю, что ВВС работают над первым в мире истребителем шестого поколения (...), он станет известен, как F-47", - сказал он в Овальном кабинете в присутствии шефа Пентагона Пита Хегсета.

Он подчеркнул, что речь идет об уникальном самолете с точки зрения скорости, маневренности, вооружений, и что ничего подобного в истории авиастроения еще не было. Трамп рассказал, что контракт на разработку истребителя получила компания Boeing, и что прототип самолета тайно испытывали почти пять лет.

Трамп сказал, что истребитель оснащен технологией малозаметности, сможет развивать скорость более чем в 2248 км/ч. Также истребитель сможет действовать в одном звене с беспилотниками.

Трамп заверил, что производство самолетов стартует в период его президентства - в течение "следующей пары лет".

По словам Трампа, союзники США уже хотят купить эту новинку, и что американская сторона, вероятно, будет продавать F-47, но не в полной его версии, поскольку Вашингтон не уверен в лояльности всех своих партнеров.

В свою очередь Хегсет заявил, что благодаря такой разработке США "обеспечат себе на поколения господство в воздухе". Он заверил, что F-47 станет посланием и союзникам, и противникам Вашингтона, что США готовы отстаивать свои интересы по всей планете.