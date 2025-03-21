Поиск

Трамп сообщил о работе США над первым в мире истребителем шестого поколения F-47

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил, что США уже несколько лет первыми в мире разрабатывают истребитель шестого поколения F-47, у которого нет аналогов.

"Я с волнением объявляю, что ВВС работают над первым в мире истребителем шестого поколения (...), он станет известен, как F-47", - сказал он в Овальном кабинете в присутствии шефа Пентагона Пита Хегсета.

Он подчеркнул, что речь идет об уникальном самолете с точки зрения скорости, маневренности, вооружений, и что ничего подобного в истории авиастроения еще не было. Трамп рассказал, что контракт на разработку истребителя получила компания Boeing, и что прототип самолета тайно испытывали почти пять лет.

Трамп сказал, что истребитель оснащен технологией малозаметности, сможет развивать скорость более чем в 2248 км/ч. Также истребитель сможет действовать в одном звене с беспилотниками.

Трамп заверил, что производство самолетов стартует в период его президентства - в течение "следующей пары лет".

По словам Трампа, союзники США уже хотят купить эту новинку, и что американская сторона, вероятно, будет продавать F-47, но не в полной его версии, поскольку Вашингтон не уверен в лояльности всех своих партнеров.

В свою очередь Хегсет заявил, что благодаря такой разработке США "обеспечат себе на поколения господство в воздухе". Он заверил, что F-47 станет посланием и союзникам, и противникам Вашингтона, что США готовы отстаивать свои интересы по всей планете.

США Дональд Трамп F-47
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 21 марта

Трамп рассчитывает на скорое урегулирование ситуации на Украине

Трамп рассчитывает на скорое урегулирование ситуации на Украине

Монголия завершает экологическую оценку газопровода "Союз Восток" из РФ в Китай

Верхняя палата парламента Германии одобрила реформу госдолга

Верхняя палата парламента Германии одобрила реформу госдолга

США продлили для Венгрии исключение из санкций для оплаты газа из РФ

США продлили для Венгрии исключение из санкций для оплаты газа из РФ

В Госдуму внесен законопроект о новых основаниях для признания иноагентом

В Госдуму внесен законопроект о новых основаниях для признания иноагентом

В Турции вторую ночь подряд прошли протесты из-за задержания мэра Стамбула

Карасин анонсировал повестку консультаций с США в Эр-Рияде

Трамп подписал указ об увеличении добычи полезных ископаемых в США

Трамп подписал указ об увеличении добычи полезных ископаемых в США

США сократили сотрудничество с союзниками в борьбе против обхода антироссийских санкций

США сократили сотрудничество с союзниками в борьбе против обхода антироссийских санкций
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6053 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });