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Казахстан будет искать новых инвесторов для ТЭЦ в случае нехватки средств у России

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Казахстан, который планирует построить у себя три ТЭЦ совместно с Россией, будет искать новых инвесторов, если российская сторона не сможет выделить финансирование для поставки оборудования, сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр на полях визита премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Астану.

"По трем ТЭЦ ведется работа, ведется проектирование. Существует проблема по субсидированию процентной ставки по оборудованию, поэтому мы сейчас продолжаем переговоры, когда этот вопрос решится. (...) (Инвестор - ИФ) может поменяться, конечно, если Россия не выделит средств. Потенциальных (инвесторов - ИФ) пока нет. Я думаю, в течение июня это будет понятно", - сказал Скляр журналистам.

По его словам, проблема заключается в получении льготного экспортного финансирования на оборудование, которое будет использоваться для строительства и работы ТЭЦ.

"Когда этот вопрос решится, тогда начнется (работа - ИФ)", - уточнил вице-премьер, пояснив, что на казахстанских ТЭЦ традиционно используется российское оборудование.

Он заверил, что работы по проектированию и ранние подготовительные работы для ТЭЦ ведутся. В частности, в Кокшетау работы не останавливались.

Казахстан планирует построить совместно с Россией три ТЭЦ в городах: Кокшетау (мощностью 240 МВт), Семее (360 МВт) и Усть-Каменогорске (360 МВт). К реализации проектов привлечена ПАО "Интер РАО", роль которой будет заключаться в управлении проектами с выполнением функционала генерального подрядчика с привлечением к основным видам работ подрядных организаций. Отрабатывается механизм финансирования этих проектов. В Минэнерго Казахстана отмечали, что основной сценарий финансирования - это заем правительства России с субсидированием.

Позже акимат Акмолинской области заявил, что перенесет место строительства новой угольной ТЭЦ из Кокшетау в Зерендинский район.

Казахстан Минэнерго Интер РАО Усть-Каменогорск Кокшетау Роман Скляр
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