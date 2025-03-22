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Скончался казахстанский бизнесмен, совладелец ERG Александр Машкевич

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Казахстанский предприниматель, совладелец Eurasian Resources Group (ERG) и Евразийской финансовой компании (владеет Евразийским банком) Александр Машкевич умер на 72-м году жизни, подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе ERG.

На странице ERG в соцсетях говорится, что Машкевич скончался в субботу, 22 марта "после продолжительной болезни".

Ряд казахстанских СМИ сообщили в субботу со ссылкой на источники, что Александр Машкевич умер после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием - опухолью головного мозга.

Машкевичу совместно с Патохом Шодиевым и наследниками Алиджана Ибрагимова принадлежит примерно по 20% акций ERG. Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Казахстана владеет оставшимися 40%.

ERG, созданная в 2014 году на базе активов Eurasian National Resources Corporation (ENRC), зарегистрирована в Люксембурге. Компания объединяет ферросплавные, железорудные, алюминиевые, угольные и генерирующие предприятия в Казахстане, а также контролирует медные и кобальтовые активы в Африке и реализует проект по добыче железной руды в Бразилии.

Производственные активы ERG на территории Казахстана включают "ТНК Казхром", "Алюминий Казахстана", ССГПО, Казахстанский электролизный завод, "Евроазиатскую энергетическую корпорацию", "Шубарколь комир", транспортную группу "ТрансКом".

Также Машкевич владел 33,3% акциями Евразийской финансовой компании, в которую входят Евразийский банк Казахстана, страховая компания "Евразия", брокер "Евразийский Капитал".


Казахстан ERG
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