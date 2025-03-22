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Автобус с российскими туристами перевернулся на Пхукете

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Автобус с туристами из России попал в субботу в аварию на Пхукете в Таиланде, сообщают местные СМИ.

По данным Phuket Info Center, ДТП произошло в субботу около 17:00 по местному времени (13:00 по Москве) на участке дороги между Патонгом и Камалой. Автобус во время поворота на большой скорости завалился и упал на правую сторону.

Как сообщили "Интерфаксу" в компании Anex, авария произошла во время трансфера из аэропорта на Пхукете. В автобусе находились 33 туриста.

"Всех туристов по протоколу направили в больницу для медицинского осмотра и оказания помощи при необходимости. По имеющейся информации, серьезных повреждений не зафиксировали. У туристов зафиксированы ссадины и ушибы, которые обработали. На текущий момент туристов развозят по отелям. Одну туристку планируют перевезти в другую больницу для проведения операции в связи с переломом", - рассказали в компании.

Таиланд Пхукет
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