Аэропорты Волгограда и Саратова возобновили прием и отправку рейсов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Вводившиеся утром в воскресенье ограничения на работу аэропортов Волгограда и Саратова, сообщила Росавиация в воскресенье.

"В аэропортах Волгоград и Саратов в 06:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, совершавший рейс в Волгоград, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с 6:00 по Москве в аэропортах вводились ограничения.