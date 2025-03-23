Пивовары Финляндии проведут забастовку с требованием повышения зарплаты
Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Финляндии в воскресенье во второй половине дня начинается забастовка работников пивоварен.
В пятницу Финский профсоюз работников пищевой промышленности (SEL) отклонил предложение о примирении в трудовом споре, сообщило Национальное управление государственного примирителя.
"Забастовка затронет три крупнейшие пивоваренные завода страны: пивоварни Hartwall, Olvi и Sinebrychoff. Они выпускают наиболее популярные у финнов марки пива и безалкогольные напитки", - сообщают финские СМИ.
Кроме того, забастовка затронула склад Hartwall в Хельсинки и сервис оборудования Sinebrychoff в Кераве.
Профсоюз требует повышения заработной платы работников и улучшения условий труда.
Всего в акции протеста участвуют около 1 000 сотрудников, и она продлится с вечера воскресенья до 21 часа пятницы, 28 марта.
В конце месяца в Финляндии ожидается новая забастовка, которая на сей раз затронет пекарни.