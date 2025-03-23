Пивовары Финляндии проведут забастовку с требованием повышения зарплаты

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Финляндии в воскресенье во второй половине дня начинается забастовка работников пивоварен.

В пятницу Финский профсоюз работников пищевой промышленности (SEL) отклонил предложение о примирении в трудовом споре, сообщило Национальное управление государственного примирителя.

"Забастовка затронет три крупнейшие пивоваренные завода страны: пивоварни Hartwall, Olvi и Sinebrychoff. Они выпускают наиболее популярные у финнов марки пива и безалкогольные напитки", - сообщают финские СМИ.

Кроме того, забастовка затронула склад Hartwall в Хельсинки и сервис оборудования Sinebrychoff в Кераве.

Профсоюз требует повышения заработной платы работников и улучшения условий труда.

Всего в акции протеста участвуют около 1 000 сотрудников, и она продлится с вечера воскресенья до 21 часа пятницы, 28 марта.

В конце месяца в Финляндии ожидается новая забастовка, которая на сей раз затронет пекарни.