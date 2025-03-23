В Saab AB призывают Северную Европу вместе патрулировать авиапространство региона

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Для государств Северной Европы закономерным шагом является организация совместного патрулирования воздушного пространства региона, заявил Financial Times (FT) гендиректор шведского оборонного концерна Saab AB Микаэль Йоханссон.

"Как мы защитим Балтийское море? Как мы будем наблюдать за Арктикой? Надо ли нам иметь общие возможности по слежению за Скандинавией круглые сутки, семь дней в неделю? Это естественный шаг при сотрудничестве в рамках НАТО", - сказал он.

При этом Йоханссон упомянул стремление Saab AB продвигать на рынках свой самолет дальнего радиолокационного обзора и комплексной разведки GlobalEye. Он добавил, что компания также хочет создать истребитель нового поколения на замену Saab JAS 39 Gripen, но не определилась, будет ли она делать его одна или в партнерстве с другими сторонами. Он напомнил, что Швеция - одна из немногих стран ЕС, способная самостоятельно строить истребители.

В свою очередь глава Минобороны Швеции Пол Йонсон говорил, что приветствовал бы, если и другие страны использовали бы самолеты GlobalEye.

Газета напоминает, что в странах Северной Европы идут дебаты о том, как наращивать потенциал в сфере наблюдения с воздуха. Так, глава Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалена Андерссон отмечала, что увеличение количества самолетов-разведчиков позволит в том числе наблюдать за подводными лодками РФ и связанными с ней танкерами в Балтийском море.

По данным FT, Швеция ранее закупила три самолета GlobalEye, ОАЭ - пять. Также Saab AB желает продавать самолеты Франции, Южной Корее, Канады. Однако компании может произвести лишь несколько таких самолетов в год. Размещенная на борту GlobalEye аппаратура позволяет отслеживать цели в радиусе 650 км в воздухе и 425 км на земле, засекать беспилотники на расстоянии 100 - 600 км в зависимости от их размеров.

