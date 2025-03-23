США закроют для судов район в Тихом океане в связи с планируемым ракетным пуском

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты закрывают с 25 по 26 марта морской район вблизи Гавайских островов в Тихом океане в связи с планируемым ракетным испытанием, следует из международного предупреждения для мореплавателей (NAVAREA XII 169/25).

В предупреждении говорится об "опасной активности" в этом регионе. Согласно указанным координатам, закрывается район вдоль траектории полета протяженностью около 2,5 тыс. км к юго-западу от Гавайских островов.

По данным американских экспертов, речь идет о возможном испытании противоракеты Агентством противоракетной обороны Минобороны США.