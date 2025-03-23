Второй авианосец ВМС США прибудет на Ближний Восток через 2-3 недели

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Вторая авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Carl Vinson должна прибыть на Ближний Восток для усиления американской группировки в регионе через две-три недели, сообщила информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов.

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился направить на Ближний Восток второй авианосец, который в настоящее время находится в Тихом океане, на фоне решения о нанесении массированных американских авиаударов по объектам йеменских хуситов.

В настоящее время в Красном море находится американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman. Его палубная авиация с 15 марта после приказа президента США Дональда Трампа начала операцию по нанесению мощных ударов по хуситам. Оба авианосца одновременно будут находиться в регионе как минимум один-два месяца.