Поиск

Второй авианосец ВМС США прибудет на Ближний Восток через 2-3 недели

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Вторая авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Carl Vinson должна прибыть на Ближний Восток для усиления американской группировки в регионе через две-три недели, сообщила информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов.

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился направить на Ближний Восток второй авианосец, который в настоящее время находится в Тихом океане, на фоне решения о нанесении массированных американских авиаударов по объектам йеменских хуситов.

В настоящее время в Красном море находится американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman. Его палубная авиация с 15 марта после приказа президента США Дональда Трампа начала операцию по нанесению мощных ударов по хуситам. Оба авианосца одновременно будут находиться в регионе как минимум один-два месяца.

ВМС США США Ближний Восток Красное море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Спецпосланник Трампа ожидает успехов на переговорах США и РФ в Саудовской Аравии

Спецпосланник Трампа ожидает успехов на переговорах США и РФ в Саудовской Аравии

Папа римский впервые после госпитализации появился на публике

Папа римский впервые после госпитализации появился на публике

СМИ узнали о желании США договориться о перемирии на Украине к 20 апреля

СМИ узнали о желании США договориться о перемирии на Украине к 20 апреля

Суд постановил арестовать мэра Стамбула

Суд постановил арестовать мэра Стамбула

Удар Израиля по сектору Газа привел к гибели еще одного руководителя ХАМАС

Удар Израиля по сектору Газа привел к гибели еще одного руководителя ХАМАС

Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 марта

Прокуратура Турции просит арестовать мэра Стамбула

Прокуратура Турции просит арестовать мэра Стамбула

Что произошло за день: суббота, 22 марта

Папу римского в воскресенье выпишут из больницы

Папу римского в воскресенье выпишут из больницы

В Турции задержали ночью свыше 340 участников акций протеста

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2224 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6068 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });