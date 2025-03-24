Поиск

Пилотируемый корабль SpaceX впервые совершит орбитальный полет над полюсами Земли

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Космический корабль Crew Dragon с частными астронавтами 1 апреля стартует в полярный орбитальный полет, в ходе которого он будет совершать пролеты над Северным и Южным полюсами Земли, сообщила американская компания-разработчик SpaceX.

В рамках миссии Fram2, которая станет первым в истории пилотируемым полетом над полюсами Земли для их изучения, отправятся профинансировавший ее мальтийский предприниматель в сфере криптовалют китайского происхождения Чун Ван, инженер в области арктической робототехники из Германии Рабеа Патрисия Рогге, австралийский полярный исследователь Эрик Филипс и режиссер и кинематографист из Норвегии Яннике Миккельсен.

Сколько Чун Ван заплатил за организацию миссии - неизвестно. Стоимость проекта не разглашается.

Миссия продлится от трех до пяти дней. Полет будет проходить на высоте 425-450 км. Стыковка с Международной космической станцией не предусматривается.

Экипаж корабля будет собирать данные о полярных ледяных шапках и климатических особенностях этих отдаленных районов. Миссия Fram2 должна предоставить ценную информацию о последствиях изменения климата и внести вклад в изучение самых экстремальных сред Земли.

SpaceX Crew Dragon
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Более тысячи человек задержали с начала протестов в Стамбуле

Более тысячи человек задержали с начала протестов в Стамбуле

Суд предписал Bayer выплатить около $2,1 млрд по делу о гербициде Roundup

Суд предписал Bayer выплатить около $2,1 млрд по делу о гербициде Roundup
Обострение палестино-израильского конфликта

Каир предложил ХАМАС освободить пять заложников в обмен на сотни палестинцев

Каир предложил ХАМАС освободить пять заложников в обмен на сотни палестинцев

В Саудовской Аравии начинаются экспертные консультации России и США

В Саудовской Аравии начинаются экспертные консультации России и США

Что случилось этой ночью: понедельник, 24 марта

Европейские рынки акций, за исключением Испании, завершили торги снижением

Европейские рынки акций, за исключением Испании, завершили торги снижением
Обострение палестино-израильского конфликта

Член политбюро ХАМАС ликвидирован в результате удара Израиля по Газе

Член политбюро ХАМАС ликвидирован в результате удара Израиля по Газе

В Минске заявили, что договор о гарантиях безопасности открывает новый этап в отношениях союзников

В Минске заявили, что договор о гарантиях безопасности открывает новый этап в отношениях союзников

Что произошло за день: воскресенье, 23 марта

Советник Трампа заявил, что прекращение огня на Черном море необходимо для торговли

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6076 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2227 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });