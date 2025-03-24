Пилотируемый корабль SpaceX впервые совершит орбитальный полет над полюсами Земли

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Космический корабль Crew Dragon с частными астронавтами 1 апреля стартует в полярный орбитальный полет, в ходе которого он будет совершать пролеты над Северным и Южным полюсами Земли, сообщила американская компания-разработчик SpaceX.

В рамках миссии Fram2, которая станет первым в истории пилотируемым полетом над полюсами Земли для их изучения, отправятся профинансировавший ее мальтийский предприниматель в сфере криптовалют китайского происхождения Чун Ван, инженер в области арктической робототехники из Германии Рабеа Патрисия Рогге, австралийский полярный исследователь Эрик Филипс и режиссер и кинематографист из Норвегии Яннике Миккельсен.

Сколько Чун Ван заплатил за организацию миссии - неизвестно. Стоимость проекта не разглашается.

Миссия продлится от трех до пяти дней. Полет будет проходить на высоте 425-450 км. Стыковка с Международной космической станцией не предусматривается.

Экипаж корабля будет собирать данные о полярных ледяных шапках и климатических особенностях этих отдаленных районов. Миссия Fram2 должна предоставить ценную информацию о последствиях изменения климата и внести вклад в изучение самых экстремальных сред Земли.