Что случилось этой ночью: суббота, 21 ноября

Призыв Путина к украинцам, отказ Трампа обсуждать гарантии для Украины, кибератака на Минсельхоз США

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Владимир Путин призвал украинцев, включая военнослужащих ВСУ, переходить на сторону России. В интервью Эмиру Кустурице он заявил, что несмотря на происходящие трагедии, нужно думать о будущем детей и объединять усилия для общих целей.

- Президент США Дональд Трамп отказался обсуждать потенциальные гарантии безопасности для Украины до того, как будет достигнуто соглашение об урегулировании конфликта.

- Министерство сельского хозяйства США на этой неделе подверглось кибератаке, в результате которой пострадала база данных, обеспечивающая выплаты фермерам. По данным телеканала NBC News, руководство ведомства проинформировало сотрудников о произошедшем инциденте в четверг.

- Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности Тегерана обсуждать запасы урана, обогащенного до 60%, при условии, что этот материал не будет вывезен за пределы страны. По его словам, вопрос обогащения должен решаться в рамках широкого соглашения, учитывающего национальные интересы Ирана, а сама ядерная доктрина государства остается неизменной.

- Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в Берлине с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани. По данным портала Axios, стороны обсудили посреднические усилия по урегулированию ситуации и налаживанию диалога между Вашингтоном и Тегераном.

- Следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины может пройти в Абу-Даби. Как сообщает газета Le Figaro со ссылкой на советника президента Франции Эмманюэля Макрона, в Париже ожидают проведения встречи именно там, однако точная дата пока не определена.

- За ночь над Ленинградской областью средствами ПВО был сбит 61 беспилотник. Об этом в субботу сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.