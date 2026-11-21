Климатический саммит ООН продлён на день для согласования итогового соглашения

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Переговоры в рамках 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31) в Анталье продлены на дополнительный день: делегаты пытаются согласовать итоговое соглашение по противодействию глобальному потеплению, сообщает Associated Press.

"Эксперты скептически оценивают шансы на принятие декларации по резкому сокращению использования ископаемого топлива", - говорится в сообщении.

Двухнедельный форум должен был завершиться в пятницу. Участники решили продлить обсуждение поскольку в проекте финального документа саммита, который стал доступен СМИ, так и не были отражены меры по снижению использования ископаемого топлива. Документ призван определить дальнейшие действия мирового сообщества по преодолению последствий изменения климата, провоцирующего экстремальные погодные явления (аномальная жара, масштабные наводнения и другие стихийные бедствия).

По оценкам специалистов, для предотвращения наиболее тяжёлых последствий глобального потепления необходимы срочные и глубокие сокращения выбросов парниковых газов - прежде всего за счёт поэтапного отказа от угля, нефти и газа.

Делегация США, как представители одного из самых крупных эмитентов парниковых газов, не приняла участия в конгрессе.