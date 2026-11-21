Суд в США одобрил выплаты до $7,25 млрд по искам от онкопациентов из-за гербицида

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Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Суд американского штата Миссури одобрил выплатs до $7,25 млрд по искам против концерна Bayer от людей, страдающих от раковых заболеваний, сообщает Associated Press. Это решение подтверждает, что Bayer не предупредил потребителей, что гербицид Roundup может вызывать онкологические заболевания.

Сам немецкий концерн отвергает обвинения в том, что Roundup приводит к раку. Вместе с тем компания уже изменила формулу средства, которое продается для розничных клиентов.

Эти выплаты коснутся и тех, кто уже страдает от неходжкинской лимфомы, вызванной популярным средством от сорняков, и тех, у кого ее диагностируют в будущем. Истцы получат в среднем от $10 тысяч до $165 тысяч, в зависимости то того, как они использовали гербицид, когда у них обнаружили рак и насколько тяжелая стадия заболевания.

Адвокаты некоторых истцов считают, что выплаты слишком маленькие. Другие же полагают, что это лучше, чем ничего, а существовал риск, что онкобольные не получат никакой компенсации. Особенно после решения Верховного суда, который в июне этого года постановил, что Bayer не обязан размещать предупреждения о риске рака в соответствии с федеральным законодательством, которое имеет приоритет над законами штатов.

Сумма выплат включает также $600 млн гонораров юристам.

Как отмечает АР, это решение американского суда дает Bayer возможность планировать финансовую стратегию после долгих лет судебных тяжб и соответствующих издержек, которые заставили руководство задуматься об уходе с рынка США.

Судья подчеркнул, что иное решение могло бы вынудить Bayer объявить о банкротстве.

Гербицид Roundup изначально продавался американской компанией Monsanto, его представили в 1974 году. Bayer приобрел Monsanto в 2018 году и продолжил продавать это средство для уничтожения сорняков. Вместе с продукцией немецкому концерну достались и иски, утверждающие, что используемый в гербициде глифосат вызывает неходжкинскую лимфому. Точно это не установлено. Международное агентство по изучению рака Всемирной организации здравоохранения в 2015 году классифицировало глифосат как "возможно канцерогенное вещество". Агентство по охране окружающей среды США пришло к выводу, что гербицид вряд ли приводит к раку, если используется по инструкции.