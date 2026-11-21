Пашинян сообщил, что проект TRIPP будет официально запущен 22 ноября

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что проект TRIPP будет официально запущен 22 ноября.

"Завтра мы официально объявим о запуске программы TRIPP, и важной ее составляющей являются энергетика и транзит электроэнергии", - сказал он в субботу в ходе открытой дискуссии по теме искусственного интеллекта с участием вице-президента NVIDIA.

"Сейчас мы будем соединять нашу сеть с электросетями Турции и Азербайджана. С Грузией мы уже соединены и инвестируем средства, чтобы сделать передачу энергии более эффективной", - отметил премьер.

По его словам, энергетическая трансформация является стратегическим направлением для нынешнего правительства Армении.

"Еще десять лет назад Армения была страной с дефицитом энергетических ресурсов, а сейчас, благодаря развитию возобновляемой энергетики, получила возможность обрести энергетическую независимость в буквальном смысле этого слова", - заявил Пашинян.

Проект TRIPP предполагает строительство автомобильной, железнодорожной и энергетической инфраструктуры. TRIPP свяжет основную территорию Азербайджана с эксклавом - Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяженностью 42 км, и далее - с Турцией.

В августе 2025 года премьер Армении Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой отмечалось, что Ереван будет работать с Вашингтоном и третьими сторонами над формированием рамок проекта TRIPP.