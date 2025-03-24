В Японии появилось командование для совместных операций сухопутных подразделений, ВВС и ВМС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Японии в понедельник начало работу новое командование совместных операций, которое должно лучше интегрировать потенциал основных родов войск Сил самообороны - сухопутных частей, ВВС и ВМС, передает агентство Kyodo.

"Нашей стране приходится иметь дело с наиболее грозной и сложной ситуацией в сфере безопасности со времен окончания Второй мировой войны", - заявил на церемонии учреждения новой структуры глава Минобороны Японии Гэн Накатани.

Командование будет действовать в составе Минобороны в Токио, штат составит 240 служащих. Возглавит его генерал Кэнъитиро Нагумо.

Глава командования получит широкие полномочия на случай непредвиденных обстоятельств, которые потребуют задействовать служащих различных родов войск, в том числе для киберопераций и действий в космосе.

До этого совместными операциями заведовал глава объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии.

Kyodo поясняет, что Япония за счет формирования нового командования также пытается достичь более гладкой координации с военными США. В настоящее время страны работают над модернизацией альянса в сфере обороны за счет реформ командования и управления. Однако в Японии высказывали опасения, что более тесное взаимодействие в итоге может поставить Силы самообороны под командование США в случае экстренной ситуации.