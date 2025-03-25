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Авиакомпания Qantas запустит 19-часовые беспосадочные рейсы в 2027 году

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Австралийская авиакомпания Qantas Airways планирует запустить регулярные беспосадочные рейсы из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк длительностью около 19 часов, сообщила глава авиаперевозчика Ванесса Хадсон.

Это будут самые долгие авиамаршруты в мире, пишет Financial Times. Сейчас долететь из Сиднея в эти два города можно только с пересадкой, поскольку предельная дальность современных самолетов не позволяет преодолевать такие расстояния.

Qantas намерена начать полеты в 2027 году, после получения заказанных ранее новейших самолетов Airbus A350-1000 класса Ultra Long Range. Первые поставки ожидаются в конце 2026 года.

Руководство компании уверено в спросе на такие перелеты, несмотря на то, что их стоимость будет примерно на 20% выше, чем существующие маршруты с пересадкой.

"Есть пассажиры, которые ценят возможность долететь от точки до точки без пересадки. Ценят премиальный опыт и готовы за это платить", - сказала Хадсон.

Учитывая продолжительность полетов, авиакомпания сотрудничает с медицинским исследовательским центром Чарльза Перкинса в Сиднее, чтобы разработать оптимальную процедуру для уменьшения джетлага.

"Мы изучаем, когда пассажирам лучше есть, спать и двигаться. Все это будет включено в программу полета", - отметила Хадсон.

В настоящий момент самым длинным беспосадочным маршрутом регулярного сообщения является рейс из Сингапура до Нью-Йорка длиной около 15350 км и продолжительностью 18 часов 50 минут.

Абсолютный рекорд для пассажирского перелета был установлен лайнером Boeing 777-200LR в 2005 году - тогда 8 членов экипажа и 27 пассажиров пролетели 21602 км из Гонконга в Лондон, выбрав гораздо более длинный путь через восток. Перелет занял 22 часа 22 минуты.

Qantas Лондон Нью-Йорк Сидней Ванесса Хадсон Австралия
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