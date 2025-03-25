Венгрия призвала ЕС не мешать украинскому урегулированию

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Глава венгерского МИД Петер Сийярто призывает Брюссель не препятствовать инициативам США по украинскому урегулированию.

"Переговоры США и России - единственный путь к миру. Мы призываем Брюссель не мешать", - написал Сийярто в соцсети X.

Глава МИД Венгрии "поприветствовал соглашение о прекращении огня и безопасное судоходство в Черном море", назвав это ключевым шагом к миру на Украине.

Ранее Белый дом сообщил, что американская и российская стороны по итогам переговоров в Эр-Рияде договорились обеспечивать безопасное судоходство в Черном море и продолжать работу над реализацией договоренностей о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре России и Украины. Кроме того, американская сторона намерена продолжать содействие в урегулировании ситуации на Украине.