Bain Capital купит мажоритарную долю в итальянской ИТ-компании Namirial

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания Bain Capital достигла соглашения о покупке мажоритарной доли итальянского разработчика программного обеспечения Namirial SpA у инвестфирмы Ambienta.

Сумма покупки не разглашается, однако Bloomberg со ссылкой на информированные источники пишет, что в рамках сделки вся компания была оценена в 1,1 млрд евро.

Как говорится в пресс-релизе компании, завершение сделки ожидается во втором квартале 2025 года. После этого основатель компании Энрико Джакомелли и топ-менеджмент сохранят за собой значительные доли в фирме.

Namirial разрабатывает ПО для различных отраслей, среди ее клиентов - банки, страховые компании, производители автомобилей и коммунальные предприятия. Штат компании превышает 1 тыс. сотрудников, она имеет представительства в 30 странах Европы, Латинской Америки и Азии. Ambienta приобрела Namirial в 2020 году.