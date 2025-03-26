Жителей части города Газы призвали эвакуироваться перед началом операции ЦАХАЛ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала предупреждение о скорой операции в районе города Газа и призвала местных жителей эвакуироваться, сообщает в среду The Times of Israel.

Предупреждение относится к районам эз-Зейтун, Тель аль-Хава и Шейх-Иджлин. Жителей призвали покинуть эту зону по приморской дороге в район южнее водного пути Вади-Газа.

Ранее с этой территории была осуществлена ракетная атака на израильские поселения вблизи границы с сектором Газа. Одну из двух запущенных ракет удалось перехватить. В результате атаки никто не пострадал.

Ответственность за удары взяла на себя группировка "Палестинский исламский джихад".