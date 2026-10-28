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Эфиопия получила от РФ первую партию истребителей Су-35

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Россия передала Эфиопии первую партию истребителей Су-35, заявил в среду эфиопский премьер-министр Абий Ахмед Али.

"В соответствии с нашим предварительным соглашением с российским правительством сегодня мы приняли первые 12 истребителей Су-35 поколения 4++", - написал он в соцсети X.

Он выразил признательность президенту РФ Владимиру Путину за его стремление к тому, чтобы Эфиопия получила эти самолеты на год раньше согласованного расписания.

Премьер Эфиопии отметил, что эти самолеты позволят стране выйти на первые позиции среди стран Африки южнее Сахары и усилят ее суверенитет.

Он добавил, что также Эфиопии поставят четыре батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Ранее в среду ИС "Вести" сообщила, что "Рособоронэкспорт" передал Военно-воздушным силам Эфиопии партию самолетов Су-35. "Самолет интересный, выбор на него пал неслучайно - одна из лучших платформ, которая зарекомендовала себя в условиях СВО, в условиях взаимодействия с ПВО и с системами радиоэлектронной борьбы. Комплекс необходим в сегодняшней ситуации Вооруженным силам Эфиопии", - заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, его слова приводятся в сообщении.

Там отмечается, что показ техники эфиопским получателям прошел в среду в Жуковском.

Осенью ситуация в Эфиопии обострилась. В сентябре Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ), управлявший Эфиопией с 1991 года по 2018 год и затем лишенный власти нынешним премьером, и еще шесть групп сформировали "Альянс сил за выживание народов Эфиопии", нацеленный на свержение правительства в Аддис-Абебе. Затем НФОТ обвинил эфиопских военных в атаках и 23 сентября начал боевые действия. Однако Национальные силы обороны Эфиопии и союзные им подразделения перешли в наступление. 3 октября военные заняли административный центр региона город Мэкэле, взяли под контроль еще несколько значимых городов.

Эфиопские власти обвиняют Эритрею, Египет и Судан в поддержке вооруженной оппозиции. Поступали сообщения о заходе эритрейских подразделений на эфиопскую территорию. В свою очередь в Асмэре опасаются, что лишенная выхода к морскому побережью Эфиопия стремится его проложить к Красному морю через эритрейскую территорию.

По официальным данным, Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

По официальной информации, первым зарубежным заказчиком российских истребителей Су-35 в 2015 году стал Китай.

Су-35 Эфиопия
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