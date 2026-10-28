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Хуситы призвали эвакуировать аэропорт Адена из-за саудовского военного самолета

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Представитель движения "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сари в среду заявил о необходимости провести эвакуацию аэропорта йеменского Адена в связи с присутствием на его территории военного самолета Саудовской Аравии с грузом вооружений.

"Наши вооруженные силы призывают всех, кто находится в аэропорту Адена, немедленно эвакуироваться в связи с присутствием саудовского военного грузового самолета, перевозящего оружие для убийства сынов йеменского народа", - написал Сари в соцсети X.

Он не уточнил, будут ли хуситы атаковать аэропорт.

Власти Саудовской Аравии информацию о присутствии своего борта в аденской воздушной гавани пока не комментировали.

"Ансар Аллах" с 2015 года контролирует йеменскую столицу Сану. Признанное на международном уровне правительство Йемена базируется в Адене.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против инфраструктуры королевства.

хуситы Саудовская Аравия Аден Йемен
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