Генсек НАТО сообщил о гибели четырех военных США в Литве

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что четыре военнослужащих США погибли в ходе учений в Литве, сообщает в среду Associated Press.

"У нас пока не так много информации, так что мы не знаем детали. Это - ужасные новости, и наши мысли - с родными и близкими погибших", - сказал Рютте журналистам в Варшаве.

Агентство отмечает со ссылкой на американское военное командование, что во время плановых учений произошел несчастный случай. Предполагается, что учения проводились недалеко от границы Литвы с Белоруссией.

Изначально в СМИ поступали сообщения, что американские военные пропали без вести.