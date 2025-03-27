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Совещание по обсуждению американских пошлин на импортные автомобили пройдет в Сеуле в четверг

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Правительство Южной Кореи проведет в четверг экстренное совещание с местными автокомпаниями в связи с решением президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импортные автомобили, сообщают местные СМИ.

По данным Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, совещание пройдет с участием представителей крупнейших автомобильных компаний.

Тем временем премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что рассматривает "все варианты" в связи с вводимыми США пошлинам на автомобили.

"Нам нужно подумать о том, что лучше всего отвечает национальным интересам Японии. Мы рассматриваем все варианты наиболее эффективного ответа", - цитируют Исибу местные СМИ.

Он также отметил, что Япония вкладывает наибольший объем инвестиций в США.

"Поэтому мы задаемся вопросом, имеет ли смысл Вашингтону применять единые тарифы для всех стран. Это то, на чем мы настаивали и будем продолжать настаивать", - подчеркнул японский премьер.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении ввозных пошлин в 25% на все автомобили, произведенные за рубежом.

Американские СМИ отмечают, что решение о пошлинах на автомобили должно вступить в силу 2 апреля.

Ожидается, что этот шаг нанесет серьезный удар по южнокорейским и японским автопроизводителям и мировой автомобильной промышленности в целом.

Дональд Трамп США Сеул Япония
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