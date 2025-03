Фондовые индексы США завершили торги в среду снижением

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, участники рынка ждали прояснения позиции Белого дома в отношении пошлин на автомобили и зеркальных тарифов на импорт, которые должны вступить в силу 2 апреля.

Отсутствие четкого представления о масштабах и охвате этих пошлин усилило волатильность на рынках, вызвав опасения по поводу ответных мер и широких экономических последствий, отмечает Trading Economics.

Опубликованные в среду данные показали, что объем новых заказов на товары длительного пользования в США в феврале вырос на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 3,3% в январе. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал сокращение показателя на 1%.

В четверг выйдут окончательные данные об изменении ВВП США в четвертом квартале 2024 года, а в пятницу - доклад о доходах и расходах американцев, который включает отслеживаемый Федеральной резервной системой индикатор инфляции - индекс PCE.

Большинство (60%) главных финансовых директоров американских компаний ожидают рецессии в США во второй половине 2025 года, еще 15% ждут спада экономики в 2026 году, свидетельствуют результаты ежеквартального опроса CNBC. Опасения главным образом связаны с политикой администрации президента Дональда Трампа, которую один из опрошенных описал как "слишком хаотичную для эффективного ведения бизнеса".

Аналитики Barclays понизили прогноз для индекса S&P 500 и теперь ожидают, что в конце года он будет составлять 5900 пунктов, а не 6600 пунктов. В банке объясняют корректировку прогноза неопределенностью, порождаемой торговой политикой США.

В число лидеров роста среди компонентов Dow Jones вошли акции Procter & Gamble Co. (+2,3%), McDonald's Corp. (+2,2%), Coca-Cola Co. (+1,8%). Бумаги Verizon Communications Inc. подорожали на 1,6%, Cisco Systems Inc. - на 1,3%, Chevron Corp. - на 1,2%, Travelers Cos. Inc. - на 1,1%.

Котировки акций GameStop поднялись на 11,7%. Владелец сети магазинов видеоигр и потребительской электроники увеличил чистую прибыль в четвертом финансовом квартале более чем в два раза, а также сообщил о планах инвестировать в биткойн.

Капитализация Cintas Corp. выросла на 5,8%. Поставщик корпоративной спецодежды и товаров с логотипами компаний повысил прогноз чистой прибыли на текущий фингод, а его чистая прибыль в третьем финквартале превзошла ожидания рынка.

Рыночная стоимость оператора сетей магазинов фиксированных цен Dollar Tree увеличилась на 3,1%. Компания сообщила о намерении продать сеть Family Dollar инвесткомпаниям Brigade и Macellum примерно за $1 млрд.

Бумаги ритейлера автомобильных запчастей и аксессуаров Advance Auto Parts подорожали на 0,8% после сообщений о его переходе к новому этапу реструктуризации. Компания планирует открыть 30 новых магазинов в текущем году и еще как минимум 100 до конца 2027 года.

Цена на акции Boeing Co. снизилась на 2,2% после сообщений о вынесении федеральным судьей постановления, предписывающего компании предстать перед судом по уголовному делу, связанному с авариями самолетов 737 MAX в 2018 и 2019 годах.

Американский онлайн-магазин товаров для животных Chewy Inc. сократил чистую прибыль в четвертом финансовом квартале, но увеличил выручку сильнее прогнозов рынка. Его капитализация уменьшилась на 1,1%.

Рыночная стоимость United Parcel Service, крупнейшей в мире службы экспресс-доставки, сократилась на 1%. Аналитики BofA Securities понизили целевую цену бумаг компании до $129 с $133, а прогноз ее прибыли в первом квартале - до $1,31 в расчете на акцию с $1,55 на акцию.

Акции Nvidia Corp. подешевели на 5,7%, Tesla Inc. - на 5,6%, Netflix Inc. - на 2,7%, Amazon.com Inc. - на 2,2%, Microsoft Corp. - на 1,3%, International Business Machines - на 0,2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 132,71 пункта (0,31%) и составил 42454,79 пункта.

Значение S&P 500 снизилось на 64,45 пункта (1,12%) - до 5712,20 пункта.

Nasdaq Composite упал на 372,84 пункта (2,04%), до 17899,02 пункта.