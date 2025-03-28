Поиск

Глава МИД Ирана в письме Трампу подтвердил позицию исламской республики по переговорам по атому

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи направил президенту США Дональду Трампу ответ на письмо о переговорах по иранской ядерной программе, в котором подтвердил позицию Тегерана, сообщило иранское информагентство ИРНА.

"Официальный ответ изложен в письме, в котором наша точка зрения относительно статус-кво и письма мистера Трампа были полностью изложены и переданы другой стороне", - сказал Аракчи. Как пояснило агентство, Аракчи "подтвердил позицию Ирана о том, что он не будет вступать в прямые переговоры до тех пор, пока он подвергается военным угрозам и давлению, отметив, что он может участвовать только в непрямых переговорах".

Ранее глава иранского МИД заявил, что письмо Трампа содержало "больше угрожающую позицию", но, по его словам, открывало и "некоторые возможности" для Ирана.

Ранее сообщалось, что Трамп в письме на имя верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения нового мирного соглашения по атому, отметив, что такое соглашение предоставит иранцам возможности для "мирного развития и процветания".

При этом Трамп предупредил, что в Вашингтоне рассматриваются военный и дипломатический пути решения иранской ядерной проблемы, но предпочтение отдается мирным переговорам.

США во время первого президентства Трампа вышли из Совместного всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе и восстановили санкции против Тегерана. В ответ на это Иран прекратил выполнять часть условий соглашения.

Иран Аббас Аракчи Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Землетрясение силой до пяти баллов произошло на юге Казахстана

США представили ХАМАС новое предложение о прекращении огня в Газе и освобождении заложников

США представили ХАМАС новое предложение о прекращении огня в Газе и освобождении заложников

Король Великобритании Карл III был госпитализирован на фоне продолжающегося лечения рака

Король Великобритании Карл III был госпитализирован на фоне продолжающегося лечения рака

Путин допустил возможность введения временного управления на Украине для проведения выборов

Путин допустил возможность введения временного управления на Украине для проведения выборов

Белый дом отозвал кандидатуру Стефаник на пост постпреда США при ООН

Белый дом отозвал кандидатуру Стефаник на пост постпреда США при ООН

В соглашении с Киевом оговорен контроль США над инвестициями в природные ресурсы

В соглашении с Киевом оговорен контроль США над инвестициями в природные ресурсы

На саммите "коалиции желающих" постановили удовлетворить военные и финпотребности Киева

На саммите "коалиции желающих" постановили удовлетворить военные и финпотребности Киева

Что произошло за день: четверг, 27 марта

Путин назвал серьезными планы США по присоединению Гренландии

Путин назвал серьезными планы США по присоединению Гренландии

Золото подорожало до рекорда из-за тревог вокруг пошлин

Золото подорожало до рекорда из-за тревог вокруг пошлин
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6087 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2231 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе372 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });