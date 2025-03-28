Глава МИД Ирана в письме Трампу подтвердил позицию исламской республики по переговорам по атому

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи направил президенту США Дональду Трампу ответ на письмо о переговорах по иранской ядерной программе, в котором подтвердил позицию Тегерана, сообщило иранское информагентство ИРНА.

"Официальный ответ изложен в письме, в котором наша точка зрения относительно статус-кво и письма мистера Трампа были полностью изложены и переданы другой стороне", - сказал Аракчи. Как пояснило агентство, Аракчи "подтвердил позицию Ирана о том, что он не будет вступать в прямые переговоры до тех пор, пока он подвергается военным угрозам и давлению, отметив, что он может участвовать только в непрямых переговорах".

Ранее глава иранского МИД заявил, что письмо Трампа содержало "больше угрожающую позицию", но, по его словам, открывало и "некоторые возможности" для Ирана.

Ранее сообщалось, что Трамп в письме на имя верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения нового мирного соглашения по атому, отметив, что такое соглашение предоставит иранцам возможности для "мирного развития и процветания".

При этом Трамп предупредил, что в Вашингтоне рассматриваются военный и дипломатический пути решения иранской ядерной проблемы, но предпочтение отдается мирным переговорам.

США во время первого президентства Трампа вышли из Совместного всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе и восстановили санкции против Тегерана. В ответ на это Иран прекратил выполнять часть условий соглашения.