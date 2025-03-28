Китай не упоминался на последних переговорах в Эр-Рияде

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Россия и США не обсуждали вопросы, связанные с Китаем, на последних переговорах в Эр-Рияде, сообщил член делегации РФ, глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Китай не упоминался", - сказал Карасин в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, тот факт, что в Россию в скором времени приедет с визитом глава МИД КНР Ван И, - это хорошее событие, поскольку Россия и Китай стратегические партнеры.

"У нас есть общие проблемы, но мы их решаем исходя из реальных интересов двух государств и мирового сообщества", - отметил сенатор.