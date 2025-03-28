Глава администрации президента Франции перейдет на работу в Societe Generale

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Алексис Колер, глава администрации президента Франции Эммануэля Макрона, перейдет на работу в Societe Generale, пишут европейские СМИ.

Le Figaro сообщило, что он планирует уйти в отставку в середине апреля после почти десятилетнего пребывания на посту руководителя администрации. Его преемником станет Эммануэль Мулен.

С июня 2025 года Колер станет исполнительным вице-президентом Societe Generale, сообщили Financial Times и Reuters. Он будет отвечать за деятельность банка в сфере консультаций слияний и поглощений (M&A), за рынки капитала и финансирование сделок, а также будет помогать главному исполнительному директору Славомиру Крупе в реализации программ трансформации в банке.

Колеру 52 года. Как и Макрон, он учился в элитной школе Ecole Nationale d'Administration. Он также возглавлял офис Макрона, когда тот был министром экономики при президенте Франсуа Олланде с 2014 по 2016 год. Проработав главой президентской администрации с 2017 года, Колер пережил шесть премьер-министров и около 200 министров.

Колер считается ближайшим и самым влиятельным советником Макрона. Он считается настолько неотъемлемой частью мышления Макрона, что некоторые прозвали его "вторым мозгом" главы Франции, пишут СМИ.