Поиск

Израиль с лета начнет строить заграждения на границе с Иорданией

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Израильские власти приступят к возведению новых барьеров на границе с Иорданией в июне, на строительство, как ожидается, уйдет три года, сообщает в понедельник The Times of Israel.

Заграждения должны начинаться на юге Голанских высот и протянуться до аэропорта "Тимна" им. Илана и Асафа Рамонов севернее Эйлата. Участок границы между аэропортом и Эйлатом власти укрепили в 2010-е годы, наряду с границей с Египтом и сектором Газа.

Стоимость проекта составит $1,4 млрд. Израиль хочет построить ограждение как можно ближе к границе с Иорданий, возвести дозорные вышки.

Между Иорданией и Израилем, а также между Иорданией и Западным берегом реки Иордан частично имеются заграждения лишь в виде либо забора из сетки с датчиками, либо колючей проволоки.

В середине прошлого сентября портал Ynet сообщал, что Армия обороны Израиля разрабатывает комплекс мер для усиления режима контроля на границе с Иорданией.

Ynet тогда напоминал, что за последние пять лет контрабандистам удалось перевезти через эту границу на Западный берег реки Иордан тысячи единиц оружия - от пистолетов до самодельных взрывных устройств. Израильским военным удалось предотвратить сотни попыток контрабанды оружия, но многие - нет.

Израиль Иордания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Зурабишвили призвала создать в Грузии платформу сопротивления властям

Зурабишвили призвала создать в Грузии платформу сопротивления властям

Что произошло за день: понедельник, 31 марта

В ОАЭ приговорили к смерти трех человек за убийство раввина

Renault и Nissan изменят условия партнерства

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Дипломатическое противостояние

МИД Молдавии объявил персонами нон грата трех российских дипломатов

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2 тыс. человек

В НАТО не нашли доказательств причастности России к повреждению кабелей на Балтике

Суд запретил Марин Ле Пен выдвигаться на выборы

Суд запретил Марин Ле Пен выдвигаться на выборы

Песков назвал взаимным интерес России и США к сотрудничеству по РЗМ

Песков назвал взаимным интерес России и США к сотрудничеству по РЗМ
Хроники событий
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне59 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6114 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2234 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе373 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });