Хабаровские спасатели вылетели в пострадавшую от землетрясения Мьянму

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС России из Хабаровска во вторник вылетели в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, сообщает пресс-служба краевого главка ведомства во вторник.

"МЧС России наращивает группировку сил и средств в зоне чрезвычайной ситуации. Самолетом ИЛ-76 МЧС России направлены 50 специалистов поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, в их числе один кинологический расчет, спасатели, медицинские работники", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что отряд оснащен всем необходимым для автономного проживания в условиях палаточного лагеря. Также самолетом доставляются два автомобиля с аварийно-спасательных снаряжением и оборудованием, инструментами для проведения поисково-спасательных работ при разборе завалов и оказания помощи людям, транспортировки личного состава.

Как сообщалось, 29 апреля в окрестностях мьянманского города Мандалай произошло землетрясение магнитудой, по разным оценкам, от 7,1 до 7,7. Еще одно землетрясение было зафиксировано рядом с городом Сагайн, его магнитуда составила 6,1. Толчки ощущались в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Есть пострадавшие и погибшие.