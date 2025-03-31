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Трамп заявил, что США еще только начали операцию против хуситов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что американская операция против йеменских мятежников-хуситов находится лишь в начальной фазе.

"Выбор для хуситов очевиден: прекратите огонь по кораблям США, и мы прекратим огонь по вам. В противном случае, мы лишь начали, и настоящие страдания еще впереди и для хуситов, и для их спонсоров в Иране", - написал он в соцсети Truth Social.

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Он отметил, что хуситы за последние две недели понесли серьезные потери, в том числе в своем руководстве, а США продолжают наращивать силу ударов.

Ранее стало известно, что США нанесли новую серию ударов по Йемену, в том числе вокруг столицы Саны и в провинции Хадджа на северо-западе страны. Жертвами налетов стали не менее трех человек.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что хуситы активизировали атаки в регионе.

15 марта этого Трамп заявил, что приказал американским вооруженным силам приступить к нанесению мощных ударов по хуситам.


США Дональд Трамп Йемен хуситы Иран
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