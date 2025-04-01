Ливан обвинил Израиль в нарушении перемирия из-за ударов по пригороду Бейрута

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Премьер Ливана Наваф Салам заявил, что нанесенные в ночь на вторник израильские авиаудары по пригороду Бейрута нарушают режим прекращения огня, сообщают ближневосточные СМИ.

Салам назвал эти удары "очевидным несоблюдением договоренностей о прекращении боевых действий" и "вопиющим нарушением резолюции СБ ООН 1701".

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила удары по району Дахия к югу от Бейрута. Израильские военные утверждают, что их целью был "террорист "Хезболлы", который руководил боевиками движения ХАМАС и помогал им в планировании масштабного теракта против израильских гражданских лиц".

В ноябре 2024 года израильские военные и "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, по которому ЦАХАЛ поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным. Позднее неоднократно поступали сообщения как об обстрелах Израиля с ливанской территории, так и об ударах ЦАХАЛ по югу Ливана.