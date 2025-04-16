Катар передаст армии Ливана 162 единицы военной техники

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Катар направит военным Ливана 162 единицы армейской техники и финансовую помощь в $60 млн для выплат зарплат офицерам, передает AP со ссылкой на заявление обеих сторон.

Это позволит ливанским военным "выполнять свои национальные обязанности по поддержанию стабильности и контролю за границей страны", сказано в заявлении. В нем также подчеркивается необходимость выполнить резолюцию СБ ООН, требующую развертывания ливанских войск вдоль границы с Израилем.

Президент Ливана Жозеф Аун, прибывший 15 апреля в Катар с двухдневным визитом, и катарский эмир Тамим бин Хамад Аль Тани провели переговоры. Аун осудил сохраняющееся военное присутствие Израиля в Ливане и отказ вывести израильские подразделения.

В ноябре 2024 года израильские военные и "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, по которому ЦАХАЛ поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным. Позднее неоднократно поступали сообщения как об обстрелах Израиля с ливанской территории, так и об ударах Армии обороны Израиля по югу Ливана. Также, напоминает AP, израильские военные остались в пяти стратегических точках на территории Ливана.