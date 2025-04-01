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США перебросили на Ближний Восток авиационную группировку штурмовиков A-10

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - США перебросили авиационную группировку штурмовиков A-10 Thunderbolt II на Ближний Восток, сообщило 124-е крыло американской Национальной гвардии.

Переброска осуществлена на фоне крупномасштабной операции против йеменских хуситов, отмечает издание Air & Space Forces Magazine. О количестве отправленных из штата Айдахо в минувшие выходные самолетов не сообщается. Указывается лишь, что задействована эскадрилья авиаполка, которая размещается в регионе на шесть месяцев.

На минувшей неделе США сосредоточили на базе на британском острове Диего-Гарсия в Индийском океане семь стратегических стелс-бомбардировщиков B-2A Spirit. ВВС США располагают всего 19 такими самолетами.

Наращивание сил происходит на фоне того, как министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что Вашингтон продолжит наносить удары по хуситам в Йемене до тех пор, пока они не прекратят нападения на торговые и военные суда в Красном море.

База Диего-Гарсия является одной из немногих зарубежных военных объектов, которая располагает техническими возможностями ВВС США для обслуживания таких стратегических бомбардировщиков, как B-2А Spirit.

Как сообщала информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов, через две недели на Ближний Восток для усиления американской группировки в регионе прибудет вторая авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Carl Vinson.

Хегсет распорядился направить на Ближний Восток второй авианосец, который в настоящее время находится в Тихом океане, на фоне решения о нанесении массированных американских авиаударов по объектам йеменских хуситов.

В настоящее время в Красном море находится американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman. Его палубная авиация с 15 марта после приказа президента США Дональда Трампа начала операцию по нанесению массированных ударов по хуситам. Оба авианосца одновременно будут находиться в регионе как минимум один-два месяца.

Ближний Восток США Йемен
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