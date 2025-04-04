Поиск

NYT сообщила об ограниченных успехах США в уничтожении арсенала хуситов

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Военные США нанесли лишь умеренный урон боевому потенциалу йеменских мятежников-хуситов, сообщает в пятницу The New York Times (NYT) со ссылкой на ряд источников.

"По словам помощников конгрессменов (...) на закрытых брифингах, прошедших за последние дни, сотрудники Пентагона признали, что наблюдается только частичный успех в ликвидации обширного, в основном находящегося под землей арсенала хуситов - ракет, беспилотников, пусковых установок", - пишет издание.

Однако официальные лица, которых ознакомили с конфиденциальными данными об ущербе хуситам, признали, что теперь бомбардировки США гораздо более масштабные, чем было при предыдущем президенте Джо Байдене, и чем то, какие сводки по ним дает Пентагон.

В миреТрамп заявил, что США еще только начали операцию против хуситовЧитать подробнее

Ряд источников уточнил, что хуситы, тем не менее, успели укрепить многие из своих бункеров и других объектов, и не дали США лишить их возможности продолжать атаки по целям в Красном море.

Как отмечает издание, за три недели военные США истратили боеприпасов на $200 млн; к этому стоит прибавить затраты на переброску в регион двух авианосцев, дополнительных бомбардировщиков B-2 и истребителей, развертывание зенитных ракетных комплексов Patriot и систем ПРО THAAD на Ближнем Востоке.

К следующей неделе затраты на операцию могут возрасти до $1 млрд, и Белый дом может вскоре запросить дополнительные средства у Конгресса. Операция продлится, вероятно, шесть месяцев, пишет NYT.

По данным издания, военные уже потратили столько высокоточных боеприпасов, особенно дальнего радиуса действия, что некоторые в Пентагоне уже высказывают опасения в отношении состояния всех арсеналов ВМС США и влияния на потенциальный военный кризис вокруг Тайваня.

Однако позднее неназванный служащий Пентагона дал NYT иную оценку ситуации. Он заверил, что авиаудары принесли весомые результаты, нарушили связь между руководителями хуситов, сделали неэффективными ответные удары мятежников, в том сократили пуски баллистических ракет по Израилю, и заложили основу для следующих фаз операции. Собеседник не уточнил, на какие дальнейшие действия могут пойти военные США.

Он опроверг данные, будто сотрудники Пентагона говорили работникам Конгресса, что операция может продлиться полгода; согласно его утверждениям, сроки кампании вообще не обсуждались.

NYT отмечает, что Белый дом не объяснял, почему он верит в успешность нынешней кампании хуситов тогда, как авиаудары при Байдене в основном не смогли положить конец атакам хуситов.

США Красное море Ближний Восток Йемен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Котировки нефти остаются в глубоком минусе даже после небольшой коррекции

Камбоджа снижает пошлины на ряд товаров из США

Камбоджа снижает пошлины на ряд товаров из США

Китай начал антимонопольное расследование в отношении "дочки" DuPont

Stellantis остановит сборочные заводы в Мексике и Канаде из-за пошлин США

Президент Армении подписал закон о намерении страны вступить в ЕС

Президент Армении подписал закон о намерении страны вступить в ЕС

Генсек НАТО считает Россию долгосрочной угрозой для альянса

Генсек НАТО считает Россию долгосрочной угрозой для альянса

Китай вводит ответные пошлины в 34% на товары из США

Китай вводит ответные пошлины в 34% на товары из США

Падение S&P 500 на 10% с возвращения Трампа показало худший старт президентства с 2001 г.

Богатейшие люди мира потеряли в четверг $208 млрд на решении Трампа о пошлинах

Богатейшие люди мира потеряли в четверг $208 млрд на решении Трампа о пошлинах

В Берлине и Лондоне ожидают телефонный разговор Трампа и Путина уже в пятницу

В Берлине и Лондоне ожидают телефонный разговор Трампа и Путина уже в пятницу
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6128 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне63 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе376 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2237 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });