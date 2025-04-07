Аналитики Wedbush резко понизили прогнозную цену акций Tesla и Apple

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Аналитики Wedbush Securities существенно понизили прогнозную цену Tesla и Apple Inc. в результате переоценки перспектив этих компаний из-за пошлин, объявленных на прошлой неделе в США.

Целевая стоимость для Tesla была снижена до $315 с $550. Высокие тарифы повредят продажам Tesla в Китае, что в сочетании с реакцией на политическую деятельность главы компании Илона Маска в качестве главы Департамента эффективности правительства (DOGE) может привести к потере компанией не менее 10% будущей клиентской базы, отмечают в Wedbush.

Котировки бумаг Tesla упали примерно на 15% за два дня торгов в четверг и пятницу, а с начала года компания потеряла 40,7% рыночной стоимости.

Прогнозная цена бумаг Apple снижена до $250 с $325.

"Тарифы Трампа - катастрофа для Apple, которая сильно зависит от Китая, где производится 90% смартфонов iPhone", - говорит аналитик Wedbush Дэн Айвз, которого цитирует MarketWatch. По его словам, введение пошлин в размере 54% на импорт из Китая и 32% - на импорт из Тайваня нанесет удар по издержкам Apple и подорвет спрос на продукцию компании.

Снижение цены на бумаги Apple за четверг и пятницу составило около 14%. С начала года капитализация компании сократилась на 24,8%.

Айвз по-прежнему позитивно оценивает долгосрочные перспективы обеих компаний.